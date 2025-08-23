نديم الجميل: بشير الجميّل أيقونة المقاومة اللبنانيّة

كتب عضو كتلة الكتائب النيابية النائب نديم الجميّل عبر حسابه “إكس”: “ما حدا يزايد على حرصي بالحفاظ على هويّة والدي بشير الجميّل”.

وأضاف: “وما حدا يزايد على اللي كان دايمًا حريص على تكريس ثلاثيّة بشير: اللبنانيّة – الكتائبيّة – القوّاتيّة، وتحديدًا برفع صورة البشير مع وجود الأعلام الثلاث خلفه على مدى السنوات الأربع الماضية”.

وتابع: “افتخروا ببشير من دون أي شعار، فبشير وحده شعار يختصر وجدان مجتمعٍ ومقاومةٍ أَبَت أن تستسلم. مقاومة جمعت أبناءها، ولن يُشتِّتها مزايدون”.

وختم: “بشير الجميّل أيقونة المقاومة اللبنانيّة، وليس حكرًا على أحد”.

