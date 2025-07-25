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نديم الجميل: حداً يخبّر جورج عبدالله الدنيا تغيّرت!

منذ 6 دقائق
نديم الجميل

نديم الجميل

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علّق النائب نديم الجميّل على استقبال السجين المحرر جورج إبراهيم عبدالله في بيروت، فكتب عبر منصة “إكس”:

“حداً يخبّر المناضل… الدنيا تغيّرت. صارت المقاومة تهدّد الأمن الداخلي، والالتفاف حول غزّة كلّف لبنان غلاء، حصار، انهيار… ودم”.

وأضاف الجميّل: “كنّا نتمنّى بدل هالخطابات، يسأل جورج عبدالله ببساطة: شو صار بلبنان؟”.

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