نديم الجميل: حداً يخبّر جورج عبدالله الدنيا تغيّرت!

علّق النائب نديم الجميّل على استقبال السجين المحرر جورج إبراهيم عبدالله في بيروت، فكتب عبر منصة “إكس”:
“حداً يخبّر المناضل… الدنيا تغيّرت. صارت المقاومة تهدّد الأمن الداخلي، والالتفاف حول غزّة كلّف لبنان غلاء، حصار، انهيار… ودم”.
وأضاف الجميّل: “كنّا نتمنّى بدل هالخطابات، يسأل جورج عبدالله ببساطة: شو صار بلبنان؟”.
حداً يخبّر "المناضل"، الدنيا تغيّرت…
صارت المقاومة تهدّد الأمن الداخلي،
والالتفاف حول غزّة كلّف لبنان غلاء، حصار، انهيار… ودم.
كنا نتمنّى بدل هالخطابات، يسأل جورج عبدالله ببساطة: “شو صار بلبنان؟”
— Nadim Gemayel | نديم الجميّل (@nadimgemayel) July 25, 2025