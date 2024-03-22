نديم الجميل: حزب الله يجلب الخراب وعلى الدولة التعويض؟

كتب عضو كتلة “الكتائب” النائب نديم الجميّل عبر حسابه على منصة “إكس”: “رئيس الحكومة الذي كان قد اقر علناً ان قرار الحرب والسلم ليس بيد الدولة، اعلن عن وضع خطة للتعويض عن الاضرار التي سببتها مغامرات حزب الله وجبهة “المساندة” في الجنوب؟ حزب الله يجلب الخراب وعلى الدولة التعويض؟ فليعوض هو وايران…”

وأضاف: “مئات الضحايا من كافة الطوائف، سقطوا في انفجار بيروت، بسبب اهمال الدولة ولم نسمع اي كلمة عن تعويضات”.

وأكّد ان وفي حال اقرت الخطة لن نتأخر عن العصيان المدني ووقف دفع اي ضرائب ورسوم للدولة اللبنانية التي رغم الافلاس تصرّ على صرف الاموال بعد مغامرات ميليشيا خدمةً لاجندة خارجية لا تمت بصلة بلبنان.