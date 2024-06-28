نديم الجميل زار مقر المجلس العام الماروني

استقبل رئيس المجلس العام الماروني ميشال متى، في مقر المجلس في المدور، النائب نديم الجميل، بحضور أمين المال أنطوان رميا، وعضو الهيئة العامة للمجلس إيلي أبو خليل. وتمحور اللقاء حول “البحث في قضايا الناس الملحة في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان أمنيا وإقتصاديا وحياتيا”.

واتفق المجتمعون، وفق بيان على “ضرورة التعاون والتنسيق، لتلبية احتياجات المواطنين، خصوصا من الناحية الصحية، عبر مركز إنماء بيروت للرعاية الصحية الأولية التابع للمجلس العام الماروني، حيث استكملت الزيارة بالإجتماع بمديرة المركز إيفون حنا للإطلاع على كل الخدمات التي يقدمها والتسهيلات المتاحة من أجل توفير الإستجابة القصوى لجميع المرضى”.

وبعد جولة قام بها المجتمعون في أرجاء المركز والتعرف على كل أقسامه، أثنى الجميل على “الجهود القيمة المبذولة من قبل المجلس ووقوفه المشرف إلى جانب مجتمعه وتصميمه على صون حقوقه الإقتصادية والإجتماعية والصحية”.

وفي الختام، قدم رئيس المجلس العام الماروني ميشال متى مجسم السيدة أم النور النائب الشيخ نديم الجميل كهدية تذكارية ومباركة، عربون محبة وتقدير.