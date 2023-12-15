نديم الجميل: شو معيار الوفاء عند جبران باسيل؟

ردّ النائب نديم الجميّل على حملة النائب جبران باسيل على قائد الجيش فكتب عبر منصة “إكس”: شو معيار الوفاء عند جبران باسيل؟

أضاف: “إنو قائد جيش تعيّن على عهد عمه، لازم ينبطحلو وينفذلو أجندته ولو على حساب مصلحة الوطن والمؤسسات؟ ولما ميشال عون لمّ تبرعات للجيش من رجال أعمال ودول بكون عم يخدم الجيش ولما جوزاف عون بأمّن مساعدات للجيش وعلنًا بكون حرامي وعميل”؟

الجميل تابع: “نحن اليوم مع تأجيل تسريح قائد الجيش المعيّن من قبل رئيس الجمهورية ميشال عون (الماروني) ومنرفض تعيين أي قائد بظل الفراغ برئاسة الجمهورية”.

شو معيار الوفاء عند جبران باسيل؟

انو قائد جيش تعيّن على عهد عمه، لازم ينبطح اله و ينفذله اجندته ولو على حساب مصلحة الوطن والمؤسسات؟ ولما ميشال عون لمّ تبرعات للجيش من رجال اعمال ودول بكون عم يخدم الجيش ولما جوزيف عون بأمّن مساعدات للجيش وعلناً بكون حرامي وعميل. نحن اليوم مع… — Nadim Gemayel (@nadimgemayel) December 15, 2023