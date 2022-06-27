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نديم الجميل: كفى تنازلات يا فخامة الرئيس

منذ 43 دقيقة
آخر تحديث: 27 - يونيو - 2022 4:42 مساءً
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غرّد النائب نديم الجميّل عبر “تويتر”، قائلاً: “رئيس الجمهوريّة وهو رمز السيادة الوطنيّة، باستقباله اسماعيل هنية يتنازل عن السيادة ويتجاهل الشهداء الذين سقطوا من أجل تحرير لبنان ويكرّس شرعيّة المنظّمات الفلسطينيّة المسلّحة على أرضه ويعزّز تموضع لبنان في محور الممانعة الذي يخرجه من محيطه العربي”.

وختم: “كفى تنازلات يا فخامة الرئيس”.

 

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