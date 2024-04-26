نديم الجميل: كما تحرر البلد من السوري سيتحرر من الايراني

كتب النائب نديم الجميّل على منصة “أكس”: “في مثل هذا اليوم نتذكر استقلال لبنان الثاني، وأن بوحدتنا واجهنا وانتصرنا.. بوحدتنا كلبنانيين واجهنا وقاومنا واخرجنا السوري المحتل وحررنا لبنان من إجرامه. وكما تحرر البلد من السوري، سيتحرر من الاحتلال الايراني وإجرامه وإرهابه… بوحدة اللبنانيين السياديين الشرفاء وعزيمة شعب لا يعرف الاستسلام”.

في مثل هذا اليوم نتذكر استقلال لبنان الثاني، وان بوحدتنا واجهنا وانتصرنا.. بوحدتنا كلبنانيين واجهنا وقاومنا واخرجنا السوري المحتل وحررنا لبنان من اجرامه..

وكما تحرر البلد من السوري، سيتحرر من الاحتلال الايراني واجرامه وارهابه… بوحدة اللبنانيين السياديين الشرفاء وعزيمة شعب لا…

— Nadim Gemayel (@nadimgemayel) April 26, 2024