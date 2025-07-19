نديم الجميل: كنا نطالب بجدولة حصر السلاح ولكن هذا لم يتم

رأى عضو كتلة الكتائب اللبنانية النائب نديم الجميّل أن ما يحصل في سوريا مخيف ومقلق، داعياً الدولة إلى اتخاذ كل الإجراءات لمنع ارتداده إلى الداخل.

وقال في خلال حديث ضمن برنامج “جدل” عبر lbci: “حزب الكتائب لديه وزير، وداعمون الحكومة كل الدعم ولكن هناك تقصير كبير من قبل كل مؤسسات الدولة اللبنانية”.

ولفت الجميّل الى أن هناك عاطفة جديدة لدى الطائفة الشيعية على السلاح بعد ما حصل في السويداء، لذلك يجب على الدولة اللبنانية تقديم الحماية، وأتفهم هذا الشعور عند الشيعة إلا أننا نرفضه بشدة.

وسئل الجميّل: أنت على يمين القوات أكثر من الكتائب؟ فردّ: ” أنا بموقعي الطبيعي وأنا أدافع عن بناء الدولة والأصول في المؤسسات ولا أسمح بما حصل فهل مسموح أن يتقدم أكثر من 60 نائبًا بوضع اقتراح على جدول أعمال والرئيس يرفض؟ وأردف: هذا يدل على الفوضى وان رأيت الفوضى التشريعية في المجلس تقول الله يساعد هذا البلد”.

وتابع: “هناك عوامل تعيق سيادة البلد منها المخيمات الفلسطينية والبؤر الأمنية وسلاح حزب الله وغيره من الميليشيات، فأحدهم يسرق ويرتكب جريمة ويختبئ في البؤر الأمنية وهناك انتهاك سيادي داخلي وخارجي وإن لم يكن هناك قرار حاسم وجدي واتخاذ قرار لأنه ما من قرار وطالما ما من قرار حاسم بإعادة بسط سلطة الدولة بأكملها فلن نصل إلى مكان”.

وشدد الجميّل على ان السيادة لا تتجزأ ونختار منها menu فهناك من يهدد الأرواح وهناك من يقوم باستعراض ولا نقول له شيئًا.

وعن حصرية السلاح قال: “عملية التوقيت بأهمية القرار فالتداول وأخذ القرار في مجلس الوزراء كان يجب أن يحصل في أول 4 اشهر، فالوزير عادل نصار ووزراء القوات طالبوا بجدولة تسليم السلاح قبل مجيء براك وكنا نطالب بجدولة حصر السلاح ولكن هذا لم يتم.”

وعن تجديد الثقة بحكومة سلام قال: “عملية الثقة كما طرحت لم يكن يفترض أن تطرح إن التزمنا بالدستور والنظام الداخلي والمهم اليوم ان يأخذ مجلس الوزراء القرارات التي ترسم مستقبل هذا الوطن”.

ودعا رئيس الحكومة للبت بعملية حصر السلاح ووضع الجدولة على طاولة مجلس الوزراء بغض النظر عن المطالب الخارجية، فنريد معرفة التوقيت وماذا سيفعل الجيش.

وقال: “وضعنا طموحًا كبيرًا بالعهد والحكومة وأملنا أن يكونوا على قدر طموحات الشعب والمسؤولية وعلى قدر المرحلة الجديدة فهناك استحقاقات كبيرة تتطلب المسؤولية”.

وعن الانتخابات النيابية قال: “عملية إدارة قانون الانتخابات تدل على أن هناك لعبة ما تحصل لعرقلة هذا الاستحقاق”.