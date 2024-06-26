الأربعاء 20 ذو الحجة 1445 ﻫ - 26 يونيو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

نديم الجميل: لا بالمسايرة ولا بالانبطاح يرد اعتبار بكركي

منذ ساعتين
النائب نديم الجميّل

النائب نديم الجميّل

A A A
طباعة المقال

كتب النائب نديم الجميّل عبر منصة “أكس”: “مقاطعة المجلس الاسلامي الشيعي للقاء بكركي مؤسفة. لكن المؤسف أكثر والمعيب هو مشاركة الأب لأبو كسم في احتفال اطلاق كتاب الغدير والامامة برعاية المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى بظل الهجوم الذي يتعرض له البطريرك وبكركي. لا بالمسايرة ولا بالانبطاح يرد اعتبار بكركي”.

    المزيد من أخبار لبنان

    الرئيس العماد ميشال سليمان
    سليمان: بكركي من عركه لعركة
    النائب علي خريس
    خريس: لو استجابوا لكان عندنا اليوم رئيس للجمهورية
    وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بوحبيب
    بو حبيب يتجه إلى بروكسل

    الأكثر قراءة

    مطار بيروت- ارشيف
    كيف علقت الخارجية الأميركية على تخزين أسلحة في مطار بيروت؟
    جواز السفر الألماني
    خبر سار للراغبين بالحصول على الجنسية الألمانية.. قانون جديد خلال أيام
    مطار رفيق الحريري الدولي
    أول تعليق من "التلغراف" بعد نشر تقرير الصواريخ المخزنة في المطار