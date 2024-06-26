نديم الجميل: لا بالمسايرة ولا بالانبطاح يرد اعتبار بكركي

كتب النائب نديم الجميّل عبر منصة “أكس”: “مقاطعة المجلس الاسلامي الشيعي للقاء بكركي مؤسفة. لكن المؤسف أكثر والمعيب هو مشاركة الأب لأبو كسم في احتفال اطلاق كتاب الغدير والامامة برعاية المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى بظل الهجوم الذي يتعرض له البطريرك وبكركي. لا بالمسايرة ولا بالانبطاح يرد اعتبار بكركي”.

مقاطعة المجلس الاسلامي الشيعي للقاء بكركي مؤسفة.

لكن المؤسف اكثر والمعيب هو مشاركة الاب ابو كسم في احتفال اطلاق كتاب الغدير والامامة برعاية المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى بظل الهجوم الذي يتعرض له البطريرك وبكركي.

لا بالمسايرة ولا بالانبطاح يرد اعتبار بكركي. — Nadim Gemayel (@nadimgemayel) June 26, 2024