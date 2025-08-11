نديم الجميل: لماذا لم يبلّغ حزب الله الجيش أن المكان مفخخ؟

كتب النائب نديم الجميّل عبر حسابه على “أكس”: “بعد 48 ساعة من “تفخيخ” المخزن، يبقى السؤال… لماذا لم يبلّغ حزب الله أفراد الجيش أن المكان مفخخ؟”.

وأضاف: “نأمل أن تصل التحقيقات التي تجريها قيادة الجيش إلى نتائج واضحة وشفافة تكشف ملابسات ما جرى وان تكون الحكومة متشبثة أكثر فأكثر في قراراتها بشأن قضية حصر السلاح!”.

