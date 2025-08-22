نديم الجميل: لو استمر بشير في الحكم كنا وفرنا على لبنان عقودًا من القهر والذل

تم مساء اليوم رفع صورة جديدة للرئيس الشهيد بشير الجميل في ذكرى انتخابه رئيسا للجمهورية في 23 آب 1982، في حضور النائبين نديم الجميل وغسان حاصباني، وأعضاء في المكتب السياسي الكتائبي ومسؤولي “القوات اللبنانية” في الاشرفية وعدد من فعاليات المنطقة.

بعد رفع الصورة على أحد مباني ساحة ساسين والذي كتب عليها عبارة الرئيس بشير الشهيرة “نحن قديسو هذا الشرق وشياطينه”، القى النائب الجميل كلمة قال فيها: “في مثل هذا اليوم، انتخب بشير رئيسا للجمهورية اللبنانية، وانتقل من المقاومة اللبنانية إلى بناء الدولة القوية التي تؤمّن العدل والأمن والمساواة لجميع أبناء الوطن. في 23 آب، انتصر بشير وانتصرت الدولة اللبنانية، اليوم ايضا على الفلسطيني ان يسلم سلاحه للجيش. ولو استمر بشير في الحكم، لما كان اتفاق القاهرة وكنا وفرنا على أنفسنا ولبنان 40 سنة من القهر والذل والفوضى”.

وتابع:” اليوم نحتفل بانتصار الدولة اللبنانية ومشروعها على من كان يحاول اغتياله، ومنهم نظام الأسد الذي سقط اليوم، وها نحن اليوم نبني من جديد دولة البشير”.

وقال: “واليوم، بعد 43 سنة، نقول لبشير، سنبقى ونستمر في بناء الدولة والجيش القوي الذي يفرض نفسه و هيبته، والقضاء العادل والقوي. واليوم، إلى من يهدد او يهوّل نقول: لقد اخترنا الدولة واخترنا المؤسسات ولكن، نقول ايضا “نحن قديسو هذا الشرق و لكن، ممكن أن نكون شياطينه أيضا”.

وأعلن الجميل أن “احتفال 14 أيلول هذه السنة سيكون في ساحة ساسين في الاشرفية”.