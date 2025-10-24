الجمعة 2 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 24 أكتوبر 2025 |
نديم الجميل: من زجّ بطائفة في حروب لا علاقة لها بها ودمر بيوتها هو من قام فعليًا بعزلها

منذ 3 دقائق
آخر تحديث: 24 - أكتوبر - 2025 4:37 مساءً
نديم الجميل

لفت عضو كتلة “نوّاب الكتائب” النّائب ​نديم الجميل​، إلى أنّ “مَن حوَّل طائفةً بمعظمها إلى جهة مشبوهة في نظر الدّول العربيّة والغربيّة، ومن زَجّ بها في حروب لا علاقة لها بها، ودمَّر بيوتها واقتصادها ومجتمعها، هو من قام فعليًّا بعزل الطّائفة، لا من يُطالب اليوم بحقّ المغتربين في التصويت للنّواب الـ128”.

وأشار في تصريح، إلى أنّ “ضمان حقّ جميع اللّبنانيّين في انتخاب نوّابهم، ليس إلّا تأكيدًا على المساواة بين أبناء الوطن جميعًا”، متسائلًا: “أين كان هذا “العزل” بين عامَي 2018 و2022، حين كنتم، في ظلّ القانون نفسه، تُهيمنون على البلاد والعباد؟”.

