نديم الجميل: هواة الحروب يدرون ما يفعلون

تمنّى النائب نديم الجميّل “أن يغفر الرب لهواة الحروب خطاياهم وأخطاءهم التي تدمر العالم مع العلم أنهم يدرون ما يفعلون، مع العلم أن كلام السيد المسيح وهو على الصليب كان، أغفر لهم يا أبتاه لأنهم لا يدرون ما يفعلون”.

وقال: “في سبت الغفران وعشية قيامة الرب المجيدة، نرفع صلاتنا في كنائسنا وفي عائلاتنا ليغفر الله خطايا البشر زلاتهم التي ما تزال تفتك بالبشرية وتصنع الحروب، كما قلت يا ربنا وإلهنا وأنت على الصليب أغفر لهم يا أبتاه لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون، مع العلم أن هواة الحروب يدرون ما يفعلون”.

في سبت الغفران وعشية قيامة الرب المجيدة، نرفع صلاتنا في كنائسنا وفي عائلاتنا ليغفر الله خطايا البشر زلاتهم التي ما تزال تفتك بالبشرية وتصنع الحروب، كما قلت يا ربنا وإلهنا وأنت على الصليب أغفر لهم يا أبتاه لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون، مع العلم أن هواة الحروب يدرون ما يفعلون. — Nadim Gemayel (@nadimgemayel) March 30, 2024