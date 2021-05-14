نديم الجميل: ‏لبنان ليس قاعدة عسكرية ولا منصة صواريخ لفصائل فلسطينية أو لميليشيا ايرانية

غرد النائب المستقيل نديم الجميل على حسابه عبر “تويتر” قائلاً “لبنان ليس قاعدة عسكرية ولا منصة صواريخ لفصائل فلسطينية او لميليشيا ايرانية. على الدولة والاجهزة الامنية التصرف سريعا والضرب بيد من حديد، فلبنان اليوم بغنى عن تكرار تجربة الستينيات. القضية الاولى اليوم هي القضية اللبنانية فقط لا غير”.

لبنان ليس قاعدة عسكرية ولا منصة صواريخ لفصائل فلسطينية او لميليشيا ايرانية. على الدولة والاجهزة الامنية التصرف سريعاً والضرب بيد من حديد، فلبنان اليوم بغنى عن تكرار تجربة الستينيات. القضية الاولى اليوم هي القضية اللبنانية فقط لا غير! — Nadim Gemayel (@nadimgemayel) May 14, 2021