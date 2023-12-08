نديم الجميّل: الأهم هو القرار 1559 وهو الذي يجب أن يطبق

كتب النائب نديم الجميّل عبر منصة X: القرار 1701 لا يعدّل من قبل جهة واحدة، فهو لن يعدّل إلا في مجلس الأمن…هنا السؤال هل لبنان على إستعداد من خلال الجيش تطبيق القرار؟

أضاف: “الأهم هو القرار 1559 والذي هو أساس كل هذه القرارات وهو الذي يجب أن يطبق، ونحن بكافة المناطق اللبنانية لم يعد بإمكاننا تحمّل سلاح غير شرعي…”.

وسأل: لأجل ماذا يساند حزب الله حماس؟ هل من أجل توريط أهلنا في الجنوب وتعريضهم للخطر؟

ورأى ان حزب الله يغامر في الجنوب للحفاظ على ماء الوجه امام جمهوره على حساب الشعب اللبناني.

واشار الى ان “اليوم إما أن يكون لبنان هو الرابح الأكبر و مصلحته هي في قلب المعادلة وإما لا داعي لها. وغير آبهين لا بسلاح حزب الله ولا بغيره”.

وختم بالقول: “لدينا تخوف وخشية كبيرة من تحول الجنوب إلى مسرح حرب وهذا الأمر خطير جداً لا نعلم أين يبدأ وأين ينتهي”.