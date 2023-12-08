الجمعة 24 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 8 ديسمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

نديم الجميّل: الأهم هو القرار 1559 وهو الذي يجب أن يطبق

منذ 54 دقيقة
نديم الجميل

نديم الجميل

A A A
طباعة المقال

كتب النائب نديم الجميّل عبر منصة X: القرار 1701 لا يعدّل من قبل جهة واحدة، فهو لن يعدّل إلا في مجلس الأمن…هنا السؤال هل لبنان على إستعداد من خلال الجيش تطبيق القرار؟

أضاف: “الأهم هو القرار 1559 والذي هو أساس كل هذه القرارات وهو الذي يجب أن يطبق، ونحن بكافة المناطق اللبنانية لم يعد بإمكاننا تحمّل سلاح غير شرعي…”.

وسأل: لأجل ماذا يساند حزب الله حماس؟ هل من أجل توريط أهلنا في الجنوب وتعريضهم للخطر؟

ورأى ان حزب الله يغامر في الجنوب للحفاظ على ماء الوجه امام جمهوره على حساب الشعب اللبناني.

واشار الى ان “اليوم إما أن يكون لبنان هو الرابح الأكبر و مصلحته هي في قلب المعادلة وإما لا داعي لها. وغير آبهين لا بسلاح حزب الله ولا بغيره”.

وختم بالقول: “لدينا تخوف وخشية كبيرة من تحول الجنوب إلى مسرح حرب وهذا الأمر خطير جداً لا نعلم أين يبدأ وأين ينتهي”.

    المزيد من أخبار لبنان

    قائد الجيش العماد جوزاف عون
    وفد أمني فرنسي في اليرزة.. وشكر من قائد الجيش
    عناصر من حزب الله
    "حزب الله" نعى 3 مقاتلين
    سامي الجميل
    سامي الجميل: لحماية لبنان من كل الصراعات

    الأكثر قراءة

    جنود من قوات اليونيفيل قرب قرية مارون الراس
    تصريحات هامة للخارجية الأمريكية حول القرار 1701 ونشاط حزب الله
    كتائب القسام تستهدف دبابة إسرائيلية في غزة
    غزة تحت النار
    ارتفاع ملحوظ بعدد القتلى الضباط الإسرائيليين في غزة.. خبير عسكري يكشف السبب!
    الحدود اللبنانية الجنوبية (رويترز)
    عدوانٌ صباحيّ على جنوب لبنان.. وأربعون قرية حدوديّة لا مأمن فيها للحياة!