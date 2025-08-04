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نديم الجميّل تعليقاً على فيديو تجمعات الدراجات النارية بالضاحية الجنوبية: الشارع سيقابله شارع!

منذ 7 دقائق
النائب نديم الجميّل

النائب نديم الجميّل

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شدد النائب نديم الجميل، ليل الاثنين، أن “على الأجهزة الأمنيّة تحمّل مسؤوليّاتها فورًا”.

وقال الجميّل في منشور عبر منصة “إكس”، مرفقا تصريحه بفيديو يظهر عناصر مؤيدة لـ”حزب الله” تجول في شوارع الضاحية الجنوبية لبيروت على دراجات نارية، ورافعة أعلام الحزب: “لتكن واضحة المعادلة للجميع: ان لم تتصرف الاجهزة الامنية لردع محاولات التهديد والوعيد هذه، قبل جلسة الغد، فالشارع سيقابله شارع، ولن يبقى احد متفرّجًا!”.

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