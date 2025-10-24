الجمعة 2 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 24 أكتوبر 2025 |
نديم الجميّل رداً على برّي: من زج بطائفة في حروبٍ لا علاقة لها بها هو من قام بعزلها

منذ ساعتين
آخر تحديث: 24 - أكتوبر - 2025 2:12 مساءً
النائب نديم الجميّل

رداً على رئيس مجلس النواب نبيه برّي، كتب النائب نديم الجميّل على “إكس”: “من حوَّل طائفةً بمعظمها إلى طرفٍ مشبوهٍ في نظر الدول العربيّة والغربيّة، ومن زجَّ بها في حروبٍ لا علاقة لها بها، ودمَّر بيوتها واقتصادها ومجتمعها، هو من قام فعليًّا بعزل الطائفة، لا من يطالب اليوم بحقّ المغتربين في التصويت للنوّاب الـ١٢٨”.

وأضاف: “إنّ ضمان حقّ جميع اللبنانيين في انتخاب نوّابهم ليس إلّا تأكيدًا على المساواة بين أبناء الوطن جميعًا”.

وسأل: “فأين كان هذا العزل بين عامَي ٢٠١٨ و٢٠٢٢، حين كنتم، في ظلّ القانون نفسه، تُهيمنون على البلاد والعباد؟”.

