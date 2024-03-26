نديم الجميّل: كل التضامن مع أهلنا في رميش

علّق عضو كتلة “الكتائب” النائب نديم الجميّل، على الإشكال الذي حصل بين أهالي بلدة رميش وعناصر من “حزب الله” نتيجة وضع منصّات صواريخ داخل البلدة، وكتب عبر حسابه على موقع “إكس”: “كل التضامن مع اهلنا في رميش والقرى الحدودية, الذين يرفضون ان تتحول قراهم لمنصات اطلاق صواريخ من قبل ميليشيات الممانعة… والنتيجة تعرضهم لاطلاق نار ومحاولات قتل بظل غياب الدولة بكل اجهزتها الامنية… هذه قمة الاجرام”.

وأضاف: “على الجيش اللبناني واليونيفيل تأمين حماية القرى الحدودية الرافضة والمعارضة لمغامرات ميليشيا حزب الله ومنع اي تعرض للاهالي واي تهديد لحياتهم وحياة اطفالهم”.