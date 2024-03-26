الثلاثاء 16 رمضان 1445 ﻫ - 26 مارس 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

نديم الجميّل: كل التضامن مع أهلنا في رميش

منذ 21 دقيقة
آخر تحديث: 26 - مارس - 2024 10:02 مساءً

النائب نديم الجميّل

A A A
طباعة المقال

علّق عضو كتلة “الكتائب” النائب نديم الجميّل، على الإشكال الذي حصل بين أهالي بلدة رميش وعناصر من “حزب الله” نتيجة وضع منصّات صواريخ داخل البلدة، وكتب عبر حسابه على موقع “إكس”: “كل التضامن مع اهلنا في رميش والقرى الحدودية, الذين يرفضون ان تتحول قراهم لمنصات اطلاق صواريخ من قبل ميليشيات الممانعة… والنتيجة تعرضهم لاطلاق نار ومحاولات قتل بظل غياب الدولة بكل اجهزتها الامنية… هذه قمة الاجرام”.

وأضاف: “على الجيش اللبناني واليونيفيل تأمين حماية القرى الحدودية الرافضة والمعارضة لمغامرات ميليشيا حزب الله ومنع اي تعرض للاهالي واي تهديد لحياتهم وحياة اطفالهم”.

    المزيد من أخبار لبنان

    اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الإدارة تابعت درس اقتراحات قوانين تتعلق بالقضاء الإداري
    "مصلحة المهندسين" في القوات تعلن دعمها لجعارة: نرى فيه رجل المرحلة
    "تجمّع موظفي الإدارة العامة": بعض الوزارات تقوم بإجراءات تعسفية واختراعات غير قانونية

    الأكثر قراءة

    رسم توضيحي للعاصفة المغناطيسية
    عاصفة مغناطيسية شديدة خلال ساعات.. إلى أي مدى ستؤثر على الأرض!؟
    مروان البرغوثي
    غزة تحت النار
    إضافة لواشنطن والاحتلال السلطة الفلسطينية تعارض الإفراج عن الأسير مروان البرغوثي
    جنود من الجيش الإسرائيلي
    غزة تحت النار
    99% من واردات الأسلحة لإسرائيل من هاتين الدولتين.. صحيفة إسرائيلية تكشف!