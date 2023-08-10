نديم الجميّل: ما حصل في الكحالة "زعرنة" مع تغطية أمنيّة

أشار النائب نديم الجميّل إلى أنّ ما حصل أمس في الكحالة “زعرنة” وهو غير مقبول، مضيفاً: “هذه الحادثة تعدٍّ واضح من قبل مسلّحين لا دخل لهم في المنطقة وكان يجب أن يُعرَف ما حصل وماذا يوجد بداخل الشاحنة”.

وأضاف الجميّل، في تصريح لـmtv على هامش اجتماع المكتب السياسي الكتائبي: “حزب الله يعرف جيّداً ماذا يفعل ونحن أيضاً نعرف، ولو لم يُطلق الرصاص على أهالي الكحالة لما حصل ردٌّ بالسّلاح من قبلهم… ونؤكّد دعمنا الكامل للأهالي ونقف إلى جانبهم بعد الاعتداء السافر عليهم”، معتبراً أنّه “حصل أكثر من تواطؤ يُمكن تسميته بـ”تغطية” من قبل الأجهزة الأمنيّة”.