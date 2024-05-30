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نديم الجميّل يقدّم كتاباً الى ميقاتي.. ماذا طلب فيه؟

منذ ساعة واحدة
النائب نديم الجميّل

النائب نديم الجميّل

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تقدّم عضو كتلة “الكتائب” اللبنانية النائب نديم الجميّل، أمام مجلس الوزراء، بطلب الحصول على معلومات بشأن الاعتمادات المالية والمساعدات الممنوحة من قِبل مجلس الجنوب منذ ٧ تشرين الاول ٢٠٢٣ استناداً الى قانون حق الوصول الى المعلومات وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على اقتراح مجلس الجنوب المتعلق بتقديم مساعدات عن بعض الأضرار المادية والجسدية من جراء الاعتداءات الإسرائيلية وتعديل قيمة هذه المساعدات.

وطلب الجميّل في كتابه الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جردة تفصيلية عن جميع المساعدات والمنح العينية والنقدية المقدمة والمزمع تقديمها اضافة الى قائمة التي حصلت وستحصل عليها وعدد الأشخاص الذين حصلوا عليها والرمشحين لذلك مع تحديد مناطقهم كما المعايير والشروط المعتمدة لتحديد الأشخاص وما المقصود بالشهداء وما اذا كانوا مقاتلين او مدنيين والمصادر والآليات المالية التي ستتبعها الحكومة لتأمين المبالغ المطلوبة في ظل الوضع المتردي الحالي.

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