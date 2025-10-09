"نركض بالأمل" في جبيل لدعم الكشف المبكر عن سرطان الثدي

تنظّم جمعية مشوار لبنان، برعاية وزارتي السياحة والزراعة وبالتعاون مع بلدية ميفوق – القطارة ومنطقة الخاربة، نشاطًا بيئيًا ورياضيًا وسياحيًا وثقافيًا يوم الأحد 19 تشرين الأول 2025 في منطقة ميفوق – القطارة – الخاربة (قضاء جبيل)، تحت شعار “نركض بالأمل… لنُزهِر بالحياة”، دعماً لحملات التوعية والكشف المبكر على سرطان الثدي.

ويهدف الحدث إلى تعزيز الوعي الصحي وتشجيع الكشف المبكر، وجمع التبرعات لدعم المرضى ماديًا ومعنويًا، إلى جانب تنشيط السياحة البيئية والرياضية وإبراز التراث الطبيعي والروحي في منطقة جبيل.

يتضمن النشاط سباقات ركض لمسافات 5 و10 كلم، ومسارات هايكينغ بيئية حتى 20 كلم، إضافة إلى مسار عائلي سهل ومحطات توعوية بالتعاون مع أطباء ومتخصصين في الصحة العامة.

ينطلق البرنامج من ساحة بلدية ميفوق عند الساعة 8 صباحًا ويُختتم عند الساعة 1 ظهرًا بـ كلمات شكر، توزيع جوائز، وغرس شجرة أرز تخليدًا للحدث.

ودعت الجمعية وسائل الإعلام اللبنانية والعربية لمواكبة الحدث لما للإعلام من دور أساسي في نشر الوعي وتعزيز التضامن المجتمعي.