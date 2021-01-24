نزار زكا: ضغط أميركي جدي على لبنان لوقف الفساد ووقف هيمنة حزب الله

اعتبر مدير البرامج في المؤسسة الاميركية لتكنولوجيا السلام نزار زكا، أننا “نواجه جريمة منظمة مغطاة من قبل مسؤولين عسكريين وسياسيين”، لافتا الى وجود “تنظيمات مسلحة تغطي التهريب بين لبنان وسوريا”.

وأشار زكا في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي أي”، الى أن الادارة الاميركية الجديدة ستهتم للموضوع السوري.

وقال: “في مرحلة الرئيس دونالد ترامب لم يكن هناك اهتماما بمعالجة الموضوع السوري لأن الادارة حينها كانت تعتبر أن الموضوع السوري يقع على عاتق ادارة الرئيس السابق باراك أوباما فيما الادارة الاميركية الجديدة اليوم مهتمة بمعالجة الموضوع السوري”.

وتابع: “ادارة الرئيس جو بايدن تتجه لاعادة التفاوض مع ايران ولحلّ الأزمة في سوريا ولكن بطريقة حازمة وسيتمّ اعادة تفعيل قانون قيصر”.

ولفت الى أنه “في قانون قيصر 2 سيتمّ التشديد على منع التعاون مع النظام السوري وسيتمّ التركيز على موضوع الفساد”، مشيرا الى أن “موضوع التهريب اساسي بالنسبة لقانون قيصر فالتهريب خفّف الضغط على النظام السوري”.

وقال: “قضية التهريب ترتبط بمسؤولين لبنانيين والسياسيون اللبنانيون متورطون بمسألة التهريب عبر الحدود وهم كارتيل كامل متكامل ولا سيما في موضوع تهريب المحروقات”.

وردا على سؤال، اشار الى أن “العقوبات الآتية على مسؤولين لبنانيين ستعالج موضوع الفساد وستكون بالتعاون مع أوروبا”.

وقال:”مفاوضات اميركا وايران ستدخل فيها مواضيع الصواريخ وحزب الله والحشد الشعبي وغيره وستكون فترة طويلة اذ أن ايران تأخذ وقتها في التفاوض، و لبنان سيكون في الوسط”.

واضاف: “هناك تغيير في الاستراتيجية الاميركية في المنطقة وهناك اتفاق بين الديمقراطيين والجمهوريين على الخطوط العريضة بالنسبة الى ايران ونحن كموقوفين سابقين في ايران نسعى لاطلاق سراح كلّ المخطوفين في ايران قبل بدء المفاوضات”.

وتابع: “هناك ضغط جدي على لبنان لوقف الفساد من جهة ولوقف هيمنة حزب الله من جهة أخرى ومواضيع ترسيم الحدود في لبنان واستخراج النفط امور تهمّ الادارة الاميركية”.

وعن سوريا، قال: “خطة الادارة الاميركية لسوريا انتخابات ديمقراطية وهناك بوادر عمل لحلّ الازمة السورية والحفاظ على ادلب في الوقت عينه”.