نزهة يناشد الدولة.. لانقاذ قطاع المطاعم بسرعة

أكد نائب رئيس نقابة اصحاب المطاعم والملاهي خالد نزهة خلال اتصال مع “صوت بيروت انترناشونال” ان “القطاع برهن أنه آمن ومحصن ضد كورونا، ونحن اليوم لا نتحمل الاقفال ولتسرع الدولة لانقاذ ما تبقى من هذا القطاع”.

واعتبر نزهة ان “مشكلة انتشار الوباء لا تكمن بالمطاعم، بل ان ارتفاع اعداد الاصابات حصل جراء التخالط في المنازل والمدارس وعدم اتخاذ اجراءات كافية بالنسبة للمسافرين المقيمين في الدول الموبؤة”.

فالمطاعم بحسب نزهة “تتخذ بشكل كامل الاجراءات المطلوبة للوقاية من الفيروس، غير ان اكثر من 55% من المطاعم اقفلت أبوابها في العامين الاخيرين بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار، ناهيكم عن اشهر الاقفال جراء الوباء، و هذا الوضع سيفاقم الانهيار الاقتصادي اكثر”.

ولفت الى ان الاجراءات المأخوذة من قبل وزارة السياحة عشوائية يمكن ان تكبد اصحاب المطاعم والمقاهي المزيد من الخسائر فوق خسائرهم مثنياً على الاجراءات المتخذة من قبل النقابة والمعمول بها في المطاعم والمقاهي كافية وبشكل وافر، مثنيا على التدابير المأخوذة من قبل النقابة التي اخذت اشكال كثيرة ابرزها التشديد على مسألة اللقاح، فمتلقوه يسمح له بالوفود، طبعاً مع اتباع الاجراءات الصحية”.

و شدد نزهة على ضرورة ان تضرب الحكومة اللبنانية بيد من حديد بما لا يضر الشعب خصوصاً في هذا الوضع مثنياً على وضع تقييد السفر وطلب مزيد من الفحوصات للمسافرين القادمين وااتخاذ بنود جزائية جدية بحق المستهترين بحياة الناس قبل حياتهم، داعيا كذلك السلطات لاستعادة الاستقرار السياسي والاقتصادي لدعمهم.

و ختم نزهة مشددا على ان القدرة على الاستمرار في الوضع الحالي اصبحت من المستحيلات، فالشعب اللبناني يعيش أياماً صعبة و لن يتخطاها طالما استمرت الحكومة ووزارؤها على هذا النهج.