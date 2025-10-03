الجمعة 11 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 3 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

نزيه متى: بري يتصرّف كرئيس للنواب لا كرئيس للمجلس

منذ ساعتين
نزيه متى

نزيه متى

A A A
طباعة المقال

شدد النائب نزيه متى على أن “مجلس النواب الجهة الصالحة لتقرير صفة العجلة لأي اقتراح قانون، وليس الرئيس نبيه بري وحده”، معتبرًا أن “بري يتصرّف كرئيس للنواب لا كرئيس للمجلس، في حين أن القرار يعود الى المجلس مجتمعًا”.

ورأى في حديث إلى “صوت كل لبنان”، أن “هناك محاولة لتهميش دور المغتربين في العملية الانتخابية، على الرغم من أنهم يشكّلون عاملا مؤثرا في التوازنات”، لافتا الى أن “القول بعدم تكافؤ الفرص في بلاد الانتشار ذريعة غير واقعية”.

وردّا على “اتهامات تطال بعض الكتل النيابية بالسعي إلى تطيير الانتخابات”، قال: “دعوا مجلس النواب ينعقد، وليُطرح الاقتراح أمام النواب، وسنرى من الذي يعرقل، ومن الذي يضع شروطًا تعجيزية”.

وبالنسبة الى زيارة النائب محمد رعد قصر بعبدا، اعتبر أن “هذه اللقاءات لا تُغني عن تنفيذ القرارات الحكومية التي صدرت في آب الماضي بشأن حصرية السلاح بيد الدولة”، مشدداً على أن “حزب الله تأخّر كثيرًا في التزام هذه القرارات”.

    المزيد من أخبار لبنان

    النائب سيمون أبي رميا
    سيمون أبي رميا: هناك اشكالية حول الاستحقاق الانتخابي
    الرئيس جوزاف عون
    الرئيس عون: لضرورة الالتزام بمبادئ الشفافية
    نواب حزب الله
    هل من قنوات تواصل جديدة بين "الحزب" وبعبدا؟

    الأكثر قراءة

    أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني يتحدث بعد اجتماعه مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في بيروت، لبنان، 13 أغسطس 2025. رويترز
    لاريجاني.. قرار الحرب والسلم في لبنان بيد إيران!
    الشيخ نعيم قاسم
    هجوم إسرائيلي لاذع على نعيم قاسم!
    السراي الحكومي
    أقساط المدارس على طاولة مجلس النواب