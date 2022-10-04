نزيه متى: من يشترط التوافق بأكثرية الثلثين يساهم بنسف الديموقراطية

غرد النائب نزيه متى عبر حسابه على “تويتر”: كل من يطالب أو يشترط التوافق، بأكثرية الثلثين على إسم رئيس الجمهورية العتيد، يساهم عن قصد أو عن غير قصد بنسف الديموقراطية، ويساهم أيضا في فراغ رئاسي طويل الأمد.

يذكر أنه في الأول من أيلول بدأت المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية من جانب أعضاء مجلس النواب وتنتهي في 31 تشرين الأول.

وعليه، يتحضر لبنان لإجراء الاستحقاق الدستوري الذي يجب أن يُجرى قبل انتهاء ولاية الرئيس الحاليّ ميشال عون، الذي أمضى 6 سنوات في الحكم منذ العام 2016، كانت حافلة بالأزمات على كافة الصعد.

وبحسب الدستور، يُنتخب الرئيس بالاقتراع السرّي بغالبية ثلثَي أعضاء مجلس النواب في الدورة الأولى، بينما تكفي الغالبية المطلقة (النصف+1) لانتخابه في دورات الاقتراع التي تلي ذلك.