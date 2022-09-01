نسبة الحرائق إلى ارتفاع... كم مهمة نفّذ الدفاع المدني؟

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي:

“تمكن عناصر الدفاع المدني خلال الـ 24 ساعة الماضية، معززين بالآليات من مراكز متعددة ووحدات من الجيش المنتشرة عملانياً، من إخماد النيران التي اندلعت في محمية أرز تنورين(عدد1).

كما تمكّن عناصر الدفاع المدني من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزعت على الشكل الآتي:

-إخماد حرائق (عدد40):

o أعشاب (عدد25):

(م.بيروت)(عدد1): سليم سلام.

(م.جبل لبنان) (عدد11) : يحشوش – الناعمة – كفرمتى – غدراس – المروج – عاليه – عيون السيمان – بشامون – الغبيري – جونية.

وأشجار في مجدلونا.

)م.الشـمال) (عدد5): القبة – العيرونية – البداوي – تنورين.

وأشجار في عربة قزحيا.

(م.عكار) (عدد1): تل عباس.

(م.لبنان الجنوبي) (عدد4) : صيدا (2) – (كفرتعلا – غبطية).

وأشجار في عبرا.

(م.النبطية) (عدد2): الوزاني القصيبة.

(م.البقاع ) (عدد1): بكيفا.

o منازل(عدد2): إهدن – الفرزل.

o سيارات (عدد3): الناعمة – راسمسقا – جونية.

o مؤسسات (عدد1): داخل مكتب في جل الديب.

o كهرباء (عدد3): أسلاك وفواصم كهربائية في أدونيس – مولّد في الشويفات وأخر في كفيفان.

o نفايات (عدد4): وأعشاب: سليم سلام – دير القمر – الفنار – عاليه.

o إطارات (عدد1): الدكوانة.

– نقل وإسعاف (عدد6):

o حوادث (عدد5): جبيل – عشقوت – الحمرا – الأشرفية – جاج.

o حوادث سير(عدد1): غرفين وإسعاف مصابين في مكان الحادث.

– إغاثة وإنقاذ (عدد1): إنقاذ مواطن من داخل مصعد في جبيل.

– سلامة عامة (عدد5): يحشوش – عين سعادة – طبرجا – صيدا – حراجل.

مجموع المهمات المنفذة خلال الـ24 ساعة الماضية 52 مهمة.

تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الاتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة”.