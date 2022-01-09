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نسرين شاهين: الرسالة التربوية تسقط عندما يموت ابناء الاساتذة من الجوع

10 - يناير - 2022

نسرين شاهين

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اكدت رئيسة اللجنة الفاعلة للاساتذة المتقاعدين في التعليم الاساسي الرسمي نسرين شاهين ان الاساتذة عن يعودوا الى المدارس غدا.

وقالت في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”: “نحن كاساتذة تعليم رسمي اتخذنا قرارا بالاضراب بالاجماع ولن نعود عنه”.

وتابع: “نحن لسنا في اضراب فقط.. نحن لا نملك القدرة للوصول الى مدارسنا”.

واضافت: “من غير المقبول ان 400 الف طالب في المنزل واساتذة عائلاتهم مشردة فيما الاحياء والاموات من النواب يتقاضون رواتب بالملايين.”

واردفت: “37 مليون دولار وصلت على اسمنا للمدارس من البنك الدولي ولم تدفع “.

واعتبرت ان “هذه السلطة غير مسؤولة والرسالة التربوية تسقط عندما يموت ابناء الاساتذة من الجوع”.

واضافت: “لم نأخذ لا بدل نقل ولا رفع اجر للساعة ولم نأخذ منحة اجتماعية ولا حوافز ولا راتب وحتى راتبنا للفصل الاول في التعليم لم نتقاضاه”.

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