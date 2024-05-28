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نشرة حمراء لـ"الإنتربول" في فضيحة "التيكتوكرز"

منذ 13 دقيقة
القضاء - تعبيرية

القضاء - تعبيرية

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تابع قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، اليوم الثلاثاء، تحقيقاته في ملف ما بات يُعرَف ب”التيكتوكرز”، فعقد الجلسة الأولى التي أصدرَ على اثرها مذكّرات توقيف وجاهية بحق موقوفين في الملف كانوا قد مَثَلوا أمامه اليوم، وقدّموا دفوعاً شكليةً بواسطة وكلائهم القانونيين، كما أصدر مذكّرات توقيف غيابية بحق عدد من المتوارين، مع الإشارة الى أن عدد الموقوفين الإجمالي وصل حتى الآن الى 15.

وسطّرَ القاضي منصور كتاباً الى النيابة العامة التمييزية طالباً فيه تعميم النشرة الحمراء على الإنتربول بحق المتوارين، لوجود عدد منهم في أكثر من دولة.

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