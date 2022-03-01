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نصار استقبل السفير العراقي وعرض معه عدد من النقاط المشتركة

1 - مارس - 2022
آخر تحديث: 1 - مارس - 2022 5:04 مساءً
وزير ​السياحة​ وليد نصار

وزير ​السياحة​ وليد نصار

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عرض وزير السياحة وليد نصار مع السفير العراقي في لبنان حيدر شياع البرك، المستجدات الراهنة كما وبحثا عدد من النقاط المشتركة والتي تأتي نتيجة الإتفاق الحاصل بين البلدين حول تبادل الخدمات والخبرات، وهي:
– تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين لبنان والعراق في مجال التعاون السياحي، وخصوصاً السياحتين الدينية والإستشفائية.
– طلب العراق تدريب كوادر في السياحة والفندقية.
– إنشاء لجنة مشتركة بين وزراتي السياحة اللبنانية والعراقية لتنفيذ بنود مذكرة التفاهم بينهما وإعداد البرنامج التنفيذي، مع التأكيد على أولوية أن تكون الوجهة اللبنانية بيئة جاذبة للسياح العراقيين من خلال تقديم تسهيلات ورزم مدروسة لهم.

وزير السياحة مع السفير العراقي

وزير السياحة مع السفير العراقي

من جهة ثانية، جال نصّار ورئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير في مبنى الوزارة، وتفقدا الأضرار الناجمة عن انفجار مرفأ بيروت والتي بدأ العمل على إصلاحها من قبل الهيئة، حيث ستستغرق عملّية إصلاحها وتأهيلها عدّة أسابيع.
وشكر نصّار دولة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي واللواء خير على اهتمامها، معتبراً أنّ إعادة ترميم مبنى وزارة السياحة وواجهتها يؤمّن راحة الموظّفين ويعكس صورة أفضل للوزارة التي تعكس بدورها صورة لبنان الجميلة بسياحته وعراقته.

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