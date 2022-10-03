نصار: الحكومة في أقرب وقت والأمور إيجابية

ترأس رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي اجتماعاً في السرايا الحكومية اليوم ضم نائب رئيس حكومة تصريف الاعمال سعادة الشامي، وزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل، المدير العام لوزارة المال جورج معرّاوي، مستشار الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس والمستشار الاقتصادي سمير ضاهر.

تم في خلال الاجتماع استكمال البحث في اعداد موازنة العام 2023.

وإجتمع رئيس الحكومة مع وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال وليد نصار الذي قال في تصريح: “وضعت دولة الرئيس ميقاتي في أجواء المواضيع السياحية والتحضيرات الجارية لموسمي الخريف والشتاء بعد ان سجل الموسم الصيفي نجاحا كبيرا، وأدخل الى البلاد كتلة نقدية بلغت نحو 6 مليارات دولار”.

واضاف: “عرضنا موضوع ترسيم الحدود وتأليف الحكومة الجديدة والاستحقاقات الدستورية والأوضاع العامة”.

وقال رداً على سؤال: “من المفروض ان تؤلف الحكومة في أقرب وقت ممكن والأمور إيجابية، ان شاء الله”.

واستقبل الرئيس ميقاتي مديرة دائرة شمال افريقيا والشرق الأوسط في وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية آن غيغان على رأس وفد في حضور السفيرة الفرنسية أن غريو.

واعلنت غيغان بعد اللقاء: “أنا سعيدة لاتاحة الفرصة لي لزيارة لبنان بعد كل المباحثات التي تمت في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك حول لبنان”.

كان لقاؤنا مع الرئيس ميقاتي ممتازا حول الاولويات المهمة للبنان ومنها امكان التوقيع على اتفاق لترسيم الحدود البحرية. إن فرنسا مهتمة بوجود هكذا اتفاق، وقد بعثنا العديد من الرسائل وبذلنا الكثير من الجهود لمساعدة لبنان في هذا الاتجاه.

اما الأمر الثاني فهو ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية في مواعيدها الدستورية، اضافة الى ضرورة إتمام الاصلاحات وتنفيذها من اجل عقد اتفاق مع صندوق النقد الدولي وهو أمر ضروري ليسلك لبنان الطريق نحو النمو الاقتصادي”.