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نصار: الحلول المرجوّة ليست قريبة

منذ 8 دقائق
وزير السياحة وليد نصار

وزير السياحة وليد نصار

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دعا وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار، السياسين والكتل النيابية إلى “الإسراع في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، لتعود المؤسسات للقيام بدورها وانهاء الازمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي يرزح تحتها الشعب اللبناني”.

نصار وخلال مشاركته في احتفال أقامته رابطة قدامى ثانوية الوردية في بلاط – جبيل في عيد الميلاد، استبعد “التوصل إلى الحلول المرجوة والمطلوبة قريبًا، مع أن شعبنا يستأهل ذلك”.

فيما أشار إلى أنّ “وجود النازحين السوريين على أرضنا يشكل خطرًا ديمغرافيًا وإنسانيًا ووجوديًا على لبنان، لذلك يجب عودتهم الى بلادهم مكرمين معززين ولكن قرار هذه العودة هو قرار دولي”.

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