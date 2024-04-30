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نصار زار الراعي في بكركي..وهذا ما تم بحثه

منذ ساعة واحدة
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 زار وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال المهندس وليد نصار البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي، بحضور النائب السابق نعمة الله ابي نصر، واطلعه على اجواء متابعة ملف محافظة كسروان جبيل الذي يعمل عليه منذ حوالى السنة ووجوب الاسراع بإصدار المراسيم التطبيقية لهذه المحافظة.

وأشار بيان لمكتب نصار، الى أن الراعي أكد “دعمه الكامل لهذه الخطوة وللجهود التي يقوم بها نصار لكي تبصر المراسيم التطبيقية النور” .

ولفت البيان الى أن “وزير السياحة كان تابع مع الرئيس نجيب ميقاتي تفاصيل الملف، واضعا اياه باجواء لقائه البطريرك الراعي. كما عقد نصار متابعة للملف، اجتماعا مع وزير الداخلية بسام المولوي”.

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