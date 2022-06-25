نصار عرض مع شقير مشكلة استيفاء الرسوم على الطائرات الأجنبية على أساس سعر الصرف الرسمي

استقبل وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال المهندس وليد نصار في مكتبه في الوزارة، رئيس الهيئات الإقتصادية ورئيس اتحاد الغرف اللبنانية الوزير السابق محمد شقير، وعرضا الأوضاع الإقتصادية والمعيشية وآخر المستجدات المحلية، إضافة إلى واقع القطاع السياحي والموسم الواعد في هذا الصيف مما ينعكس إيجابا على الإقتصاد الوطني.

واتفقا خلال اللقاء على التعاون لاطلاق مشروع سياحي مستدام بدعم من الهيئات الإقتصادية واتحاد الغرف يعلن عنه فور الانتهاء من الترتيبات الأساسية، وتقدم شقير بالتهنئة على حملة وزارة السياحة الأخيرة: “مشتاق للبنان؟ “طلت هالصيفية” و”أهلا بهالطلة” التي لقيت تجاوبا كبيرا من اللبنانيين في الداخل وفي دول الإنتشار مما يساعد على استقطاب عدد كبير من المغتربين والسياح.

وتطرق نصار وشقير إلى مشكلة استمرار المديرية العامة للطيران المدني في مطار بيروت الدولي باستيفاء الرسوم على الطائرات الأجنبية على أساس سعر الصرف الرسمي لليرة مقابل الدولار الأميركي (1500 ليرة) نتيجة عدم تعديل المراسيم والقوانين اللازمة، مما يؤدي إلى خسارة خزينة الدولة ما يقارب 500 ألف دولار يوميا، وينعكس بالتالي على مداخيل الموظفين في هذا القطاع، وأكد نصار متابعته للموضوع مع الوزراء المعنيين للوصول إلى حلول جذرية لهذه المشكلة.