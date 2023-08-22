الثلاثاء 6 صفر 1445 ﻫ - 22 أغسطس 2023 |
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نصار: لاجتماع طارئ وحلّ ما يحصل في المطار

منذ 3 دقائق
وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار

وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار

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ناشد وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار المعنيين كافة بموضوع مطار بيروت عقد اجتماع طارئ بهدف ايجاد حلول لتأمين الاجراءات التي تسهل وتحترم حركة الوافدين كما المغادرين من والى مطار رفيق الحريري الدولي.

وجاء في بيان أصدره: ناشد نصار “المعنيين كافة بموضوع مطار بيروت عقد اجتماع طارئ بهدف ايجاد حلول سبق وكان نصار قد اقترحها منذ 3 أشهر لاتخاذ بعض الخطوات الاستباقية لتأمين الاجراءات التي تسهل وتحترم حركة الوافدين كما المغادرين من والى مطار رفيق الحريري الدولي”.

يذكر أنه أوضح المدير العام للطيران المدني فادي الحسن أن زحمة المسافرين المغادرين من مطار بيروت أمر طبيعي في هذا الوقت من السنة ولا مشاكل تشغيلية في المطار.

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