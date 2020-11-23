نصار: لست مع مبادرة ملحم خلف ونرفض تغيير قانون الانتخاب الحالي

أوضح عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب أنيس نصار، أن لبنان كان مستشفى الشرق وجامعته ومدرسته، وحتى اليوم نذهب الى الغرب والخليج نرى الأطباء والمهندسين من الجنسية اللبنانية، الا أننا نشهد هجرة أدمغة في وقت حساس، وهذا لا يلغي أن لبنان خزان الأدمغة في الشرق العربي.

وردا على سؤال حول مبادرة نقيب المحامين ملحم خلف، اعتبر نصار أن “خلف لم يأت بجديد، وما ذكره موجود في اتفاق الطائف، وأنا لست مع مبادرته”.

وأشار نصار إلى أننا “نحن مع الغاء الطائفية السياسية، وهي لا تلغى في قصر بعبدا ولا في مجلس النواب ولا في مجلس الوزراء، بل تلغى الطائفية في النفوس وأروقة المدارس والجامعات”.

وعن مشروع قانون الانتخاب الجديد الذي سيناقش من قبل اللجان النيابية الأربعاء، والذي ينص على الانتخاب من خارج القيد الطائفي أو المذهبي على شكل لبنان دائرة انتخابية واحدة، عبر نصار عن رفضه لتغيير قانون الإنتخاب الحالي بشكل مطلق.

على صعيد آخر، أكد نصار أنه “بشهادة الجميع، وزراؤنا هم من أكفأ الوزراء في الحكومات السابقة، ونحن ما نريده هو حكومة مستقلين إختصاصيين، وحكومة حسان دياب لم تقم بالإصلاحات علما أن تلميذا في المدرسة يعرف الإصلاحات الذي يجب القيام بها”.