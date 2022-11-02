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نصار: لن تُفتح أي مؤسسة لا تراعي الشروط والمعايير بشكل موثوق به

منذ 12 دقيقة
وزير ​السياحة​ وليد نصار

وزير ​السياحة​ وليد نصار

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أشار وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار عبر حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي إلى أنه “بعد انتشار إشاعات عبر عدد من المواقع الإلكترونية أود التأكيد، منعا للأخذ والرد والمزايدات، إلى أهلي وأحبائي في منطقة كسروان عموما وأهلي في المعاملتين وجونية والجوار خصوصا، أنني لست ممن يتأثرون بضغوط أو وساطات إن حصلت، ولم أتخذ يوما قرارا تراجعت عنه ما دام يصب في مصلحة الأهل والمنطقة، أيا كانت هذه المنطقة، فكيف إذا كانت كسروان وساحلها السياحي المميز؟”.

وتمنى على المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الإجتماعي عدم السماح لمثل تلك الاشاعات بأن توثر على الواقع، وحين اتخذت قراري بإقفال المؤسسات الـ9 المخالفة، اتخذته للحفاظ على المنطقة وصورتها والوجهة السياحية الحقيقية لها، ولن تفتح أي مؤسسة لا تراعي هذا الأمر بشكل موثوق به ومؤكد، وسأعقد اجتماعاً قريباً مع السلطة المحلية والمعنيين في المنطقة لمتابعة الموضوع.

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