نصار من بكركي: دعوة من ميقاتي "لفتح صفحة جديدة"

أكد وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار، بعد لقائه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، أنّ “رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي دعا مجلس الوزراء إلى لقاء تشاوري عند الرابعة من بعد ظهر غد، لفتح صفحة جديدة والاتفاق على آلية بانتظار انتخاب رئيس للجمهورية”.

كما أكد نصار “الوقوف إلى جانب البطريرك في موضوع رئاسة الجمهورية”، ودعا النواب إلى “تحمل المسؤولية”، معتبرًا أنّ “على الكتل السياسية الاتفاق على اسم مرشح والانتخاب لأنّ هناك استحقاقات أخرى مهمة على الصعيد الاجتماعي الاقتصادي”.

هذا ونفى نصار ردًا على سؤال أنّه يلعب “أي دور وساطة بين الرئيس ميقاتي والنائب جبران باسيل”، مبديًا استعداده “للقيام بأي دور إذا طلب منه”، وتمنى أن “يحصل الاستحقاق الرئاسي من دون تدخلات خارجية”.

وإذ كشف عن “موسم أعياد مزدهر سياحيًا”، أشار إلى أنّ عدد الوافدين سيفوق الـ ٦٠٠ ألف سائح من البلدان كافة، لذلك من الضروري الاستقرار السياسي”.