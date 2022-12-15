الخميس 21 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 15 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

نصار من بكركي: دعوة من ميقاتي "لفتح صفحة جديدة"

منذ ساعة واحدة
وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار

وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار

A A A
طباعة المقال

أكد وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار، بعد لقائه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، أنّ “رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي دعا مجلس الوزراء إلى لقاء تشاوري عند الرابعة من بعد ظهر غد، لفتح صفحة جديدة والاتفاق على آلية بانتظار انتخاب رئيس للجمهورية”.

كما أكد نصار “الوقوف إلى جانب البطريرك في موضوع رئاسة الجمهورية”، ودعا النواب إلى “تحمل المسؤولية”، معتبرًا أنّ “على الكتل السياسية الاتفاق على اسم مرشح والانتخاب لأنّ هناك استحقاقات أخرى مهمة على الصعيد الاجتماعي الاقتصادي”.

هذا ونفى نصار ردًا على سؤال أنّه يلعب “أي دور وساطة بين الرئيس ميقاتي والنائب جبران باسيل”، مبديًا استعداده “للقيام بأي دور إذا طلب منه”، وتمنى أن “يحصل الاستحقاق الرئاسي من دون تدخلات خارجية”.

وإذ كشف عن “موسم أعياد مزدهر سياحيًا”، أشار إلى أنّ عدد الوافدين سيفوق الـ ٦٠٠ ألف سائح من البلدان كافة، لذلك من الضروري الاستقرار السياسي”.

 

    المزيد من أخبار لبنان

    النائب ميشال معوض
    معوّض: لا احترام لجدية الاستحقاق الرئاسي.. ومقتنع بالتغيير
    المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا
    المنسقة الأمميّة تُعلّق على مقتل "جنديّ اليونيفيل": التحقيق أمرٌ بالغ الأهمية
    لقاء سيدة الجبل
    لقاء سيدة الجبل: الاعتداء الخطير على "اليونيفيل" برسم "حزب الله"

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    نجم كرواتيا لوكا مودريتش
    قائد كرواتيا يشكو من "ظلم التحكيم".. ورسالةٌ إلى ميسي!
    كأس العالم قطر ٢٢
    صورة.. شتيمة ميسي تتحول لعلامة تسويقية في الأرجنتين!
    إبراهيموفيتش
    كأس العالم قطر ٢٢
    رسالة من إبراهيموفيتش إلى رونالدو.. "القدر سيمنح ميسي كأس العالم"