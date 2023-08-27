نصار من جرد جبيل: جعلنا من "السياحة" وزارة لكل لبنان

قام وزير السياحة المهندس وليد نصار أمس السبت في ٢٥ آب ٢٠٢٣ بجولة على قرى وبلدات بلاد جبيل الشمالية الجردية تماثل ما كان يسمعه عن جولات العميد ريمون اده في حقبة الستينيات، من جده لأبيه عضو اللجنة التنفيذية في حزب الكتلة الوطنية ” الخواجه ” نعوم نصار .

وحط الوزير برحله في المحطة الأولى من جولته في بلدة مشمش حيث كان في استقباله رئيس البلدية سمعان الخوري وأعضاء المجلس البلدي ، كاهن الرعية الخوري أنطوان ضاهر ، المدير الإقليمي للدفاع المدني شكيب غانم والأهالي ، وزار فيها : كنيسة مار ضومط ،كنيسة سيدة أرميش، دير مار سركيس، ودير مار تادروس، ومطعم كبوش التوت.

ومن مشمش الى لحفد حيث كان في استقباله راعي ابرشية قضاء جبيل المطران ميشال عون , نائب رئيس البلدية الياس غانم وأعضاء من المجلس البلدي , المختار وجمهور من الأهالي . وفي قاعة مار اسطفان وبعد كلمة من نائب رئيس البلدية مرحبا ومنوها بنشاطات الوزير السياحية في كل المناطق اللبنانية ، تحدث عن المواقع السياحية في لحفد من خلال عرض فيلم وثائقي .

نصار

الوزير نصار شكر في كلمته حضور المطران ميشال عون ومستقبليه وقال: جعلنا من وزارة السياحة وزارة لكل لبنان، وما نقدمه من خدمات لمنطقة جبيل نقدمه أيضا لبقية المناطق اللبنانية، كل منطقة بحسب حاجتها السياحية وما تتحلى به من تراث ديني و زمني ، والكل صار شاهدا على عمل وزارة السياحة.

ودعا أبناء لحفد الى إبراز المعالم السياحية في بلدتهم وهي كثيرة، وتنظيم الزيارات المعرفية لها، وهو، كابن منطقة جبيل يتعاطف معهم ويقف الى جانبهم بتقديم كل مساعدة يحتاجونها سواء من وزارة السياحة أو من بقية الوزارات مع زملائه الوزراء .

ولفت الى أن أكثر من مليوني ونصف المليون وافد دخلوا لبنان حتى تاريخه وهم يشكلون رافعة اقتصادية مهمة في هذه الظروف المادية الصعبة التي تعصف باللبنانيين. ودعاهم الى التمسك بالأرض والعادات القروية فهي رأسمال عزيز لا يعرف قيمته إلا من يفتقده.

عون

المطران ميشال عون نوّه بنشاط وزير السياحة نصّار ابن أبرشيتنا، الذي جعل من وزارة السياحة وزارة سيادية في التصنيفات المعتادة عند تأليف الحكومات، وقد أثمرت نشاطات الوزير بدخول لبنان لهذا الصيف من مغتربين وسواح أكثر مليوني وافد.

وأضاف: كلنا امل ان تعود الوزارات والادارات الرسمية الى عملها المعتاد خدمة للمواطنين وتلبية لحاجاتهم . لأنه ، ونقولها بكل أسف ، إدارات الدولة معطلة ومصالح المواطنين مجمدة.

ودعا اللبنانيين الى الصمود بوجه ” الحروب” المتعددة الأوجه.

وقال : استمرت الحرب على أرضنا ١٥ سنة ورغم الدمار الذي أصاب بلدنا فقد خرج اللبناني من هذه “الحرب” كطائر الفينيق.

مطلوب منّا يا أخوتي الصمود والاستلام ممنوع.

وعلينا بالتآخي والتضامن وعدم الانجرار وراء الفتنة والفرقة .

إن مستقبلنا بين أيدينا والاتكال على انفسنا واجب، وعلينا أن نحسن إدارة هذا المستقبل لأولادنا وأحفادنا كما أداره آباؤنا وأجدادنا بروح المحبة والتضحية والتواضع .

وختم: انا أدعو جميع الشباب الذي يهاجر طلبا للعِلم والعمل ألّا ينسوا وطنهم ولا أهلهم ولا أرضهم . طلب الرزق حلال حيث تضيق الأرض بطموحات أبنائها وعلى الأبناء البِر بالوالدين وبأرض الوطن. انا ادعو كل لبناني مغترب أن يعود إلى الاستثمار في بلده وأن يبتني له ولأولاده بيتا فليس أعز في الدنيا من الوطن الأم الذي نعشقه إنسانا ، ترابا وحجر .

وهنأ المطران عون بلدية لحفد على حركتها الإنمائية والتنموية وتضافر جهود أعضائها مع الأهالي بالألفة والتعاون .

من لحفد انتقل الوزير نصار في جولته الى ميفوق، البلدية والدير وسيدة ايليج الأثري ودير مار شليطا ومحبسة مار انطونيوس ومنها الى ترتج ، دير مار سركيس وباخوس ودير مار انطونيوس وكنيسة مار جرجس الأثرية ودرب الصليب في “حمى” مار جرجس حيث أجري له استقبال حاشد بالترحاب والقصايد يتقدمهم النائب السابق اميل نوفل ، كاهن الرعية الخوري ضومط نوفل، وقدّم له المؤرخ شربل اسطفان كتابه عن ترتج .

من ترتج ، الى جاج وزيارة كنيسة مار عبدا والسنديانة الدهرية فإلى دير مار ضومط ومتحف النحات بطرس فرحات ، ثم لبى الجميع دعوة رئيس بلدية جاج المهندس غابرييل عبود الى غداء في مطعم سما جاج وشارك فيه ، الخوري أيمن الخوري، رئيس المجلس الدستوري السابق الدكتور عصام سليمان وعقيلته المحامية السيدة أليس ، رئيسة هيئة القضايا والتشريع في وزارة العدل القاضية الدكتورة هيلانة إسكندر وزوجها المحامي سليمان سليمان وعدد من المدعوين.

بعد الغداء ، زار الوزير نصار كنيسة مار ليشع و Alyassa Village في سقي رشميا .

خلال جولته الطويلة أدرج الوزير نصار على الخارطة السياحية بعض المعالم الأثرية والأماكن الدينية والمواقع السياحية في كل بلدة زارها، وتسلّم المعنيّون فيها شهادات التصنيف من يد الوزير وسط التصفيق والترحيب .