نصار يبحث مع الحوت واقع السياحة والمطار

التقى وزير السياحة وليد نصار رئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت، وجاء اللقاء استكمالا للاجتماعات الدورية التي تعقد بين الوزارة والشركة للبحث في واقع القطاع السياحي، خصوصا مع اقتراب موسم الصيف، كما في الرزم السياحية لصيف 2022 التي ستطلقها الوزارة بالشراكة مع الميدل إيست والنقابات السياحية والقطاع الخاص.

وعرضا موضوع مطار بيروت الدولي والأمور المتعلقة به كافة، واتفقا على عقد اجتماع تنسيقي مع وزير الأشغال العامة والنقل علي حميه لمتابعة هذا الأمر، بهدف تسهيل حركة الوافدين عبر المطار وتأمين راحتهم، بالإضافة إلى أمور أخرى تتعلّق بالمؤسسات السياحية ضمن حرم المطار.