نصار يستبعد انتخاب رئيس قريبًا: أصبحنا بحاجة إلى أعجوبة

استبعد وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار “انتخاب رئيس للجمهورية في القريب العاجل، وقد أصبحنا بحاجة لأعجوبة لتحقيق هذا المطلب”، متمنيًا في الوقت عينه أن “يحصل هذا الاستحقاق وتأليف حكومة إصلاحية ونتعاون سويًا لانتشال هذا البلد مما يتخبط به من صعاب”.

نصار وخلال رعايته حفل تدشين أحد الفنادق في جبيل، لفت إلى أنّ “الصيف هذا العام واعد جدًا، حيث يصل إلى مطار بيروت ما يقارب الـ 125 طائرة يوميًا، أي ما يعادل 21 ألف وافد، ومنذ أول شهر تموز حتى اليوم بلغ عدد الوافدين 900 ألف 33 بالمئة منهم من الأجانب وبالدرجة الأولى من الأوروبيين، وبحسب المؤشرات نحن مستمرون بهذه الوتيرة وسيصل العدد إلى مليوني سائح من أصل أربعة ملايين وخمسمئة ألف وافد، وهذا الشيء تلمسه كل المؤسسات السياحية”.

وكشف أن “وزيرة السياحة في اليونان ستزور لبنان في 25 أيلول المقبل لمدة 48 ساعة، وأول زيارة لها ستكون لمدينة جبيل وسننظم لها جولة على المواقع السياحية والأثرية في المدينة وكافة المناطق اللبنانية”.

وختم متوجهًا إلى النواب والكتل السياسية بالقول: “نحن بحاجة لانتخاب رئيس للجمهورية وحكومة إصلاحية بكل معنى الكلمة، تضم طاقات شابة وفق برنامج اقتصادي واضح، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي الذي هو جزء من خطة التعافي الاقتصادي التي عملت عليه الحكومة الحالية وتقدمت به إلى المجلس النيابي، فنأمل انتخاب رئيس للجمهورية قريبًا مع أنني أستبعد ذلك، وأصبحنا بحاجة لأعجوبة، فأتمنى أن تحصل هذه الانتخابات وأن يلهم الله السياسيين لإنجازها، فنتعاون سويًا على انتشال هذا البلد مما يتخبط به وإعادة وضعه على السكة الصحيحة وموقعه العربي أولًا”.