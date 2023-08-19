السبت 3 صفر 1445 ﻫ - 19 أغسطس 2023 |
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350 وافدا وصل لبنان.. نصار: اللبناني يحب الحياة ويرفض الاستسلام

منذ 11 دقيقة
وزير السياحة وليد نصار

وزير السياحة وليد نصار

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اكد وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال وليد نصار ان “لبنان يمتلك كل المقومات التي تجعلنا نعيش في هذا البلد ونستثمر به والعمل على تطويره اقتصاديا وماليا”، لافتا الى “اهمية تطبيق اللامركزية الادارية التي تساهم في انماء المناطق ويصبح هناك ثقة لدى القطاع الخاص للاستثمار في كل منطقة، لانه يعلم عندها ان الذي يدفع الضرائب والرسوم ستعاد وتضخ في المنطقة ذاتها”.

وخلال رعايته افتتاح مهرجان إهمج السياحي، لفت نصار الى انه “بالرغم من الاوضاع الاقتصادية والمعيشية السيئة التي نعيشها في هذا البلد، بدءا من مشاكل المطار مرورا بالبنى التحتية والكهرباء وصولا الى قطاع الاتصالات، اللبناني يحب الحياة ويرفض الاستسلام، والمنتشر متعلق بوطنه الام وقرر المجيء هذا الصيف الى وطنه وارض ابنائه واجداده، وحضوره الكثير من المهرجانات السياحية التي اقيمت في لبنان”.

وكشف نصار ان “عدد الواصلين الى لبنان حتى الامس وصل الى مليون و350 وافدا من بينهم 30 بالمئة من الاجانب”.

واعلن ان “وزارة السياحة قررت تكريم سلطان الطرب جورج وسوف في هذا المهرجان، في اطار تكريم كبار الفنانين اللبنانيين، ايمانا منها ان فنانينا الكبار يجب تكريمهم في حياتهم، وهم في ذروة عطائهم وليس في مماتهم”.

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