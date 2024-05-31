نصرالله: لا علاقة للمعركة في الجنوب وغزة بانتخاب الرئيس في لبنان

لفت الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله، في كلمته خلال احتفال تأبيني تكريمياً للعلامة الشيخ علي كوراني، في “مجمع الإمام المجتبى” في الضاحية الجنوبية، إلى أن “جبهة الجنوب تواصل عملها وهي جزء من المعركة التي تصنع مصير فلسطين ولبنان والمنطقة، هذه معركة وجود ومصير وهي كما تعني فلسطين تعني كذلك مستقبل لبنان وثرواته وسيادته”.

وقال: “لا علاقة للمعركة في الجنوب وغزة بانتخاب الرئيس في لبنان، وهل يوجد سبيل غير الحوار والتشاور للوصول لنتيجة؟ ما عطّل الانتخابات الرئاسية مدة سنة قبل طوفان الأقصى هي الخلافات الداخلية والفيتوات الخارجية”.

وأضاف: “المعركة في قطاع غزة ما زالت قائمة، والعالم بسبب الفيتو الأميركي يقف عاجزا، وهناك من لا يزال يراهن على المجتمع الدولي في الردع والحماية”.

وأشار الى أن “رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومجانينه يستمرون في حرب الإبادة في غزة وفلسطين، أمام صمت الدول والحكام، لكن بحمد الله هذه الجرائم توقظ العالم”.