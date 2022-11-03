نصرالله يسعى إلى إيصال فرنجية وباسيل غير مقتنع

تحدّث الأمين العام لحزب الله “حسن نصر الله” للمرة الأولى صراحةً مع رئيس التيار الوطني الحر النائب “جبران باسيل” حول ترشيح الوزير السابق “سليمان فرنجية” لرئاسة الجمهورية، بعدما اقتصر الأمر سابقاً على الإطار العام.

وقد طرح نصر الله الأمر من زاوية ضرورة وصول رئيس قوي، بالمعنى الوطني، الى رئاسة الجمهورية، وفق معلومات “الأخبار”، يشكّل ضمانة للخيارات الوطنية في البلد، وأن فرنجية كان يمكن أن يكون رئيساً في 2016 إذ كان في حوزته أكثر من 75 صوتاً في البرلمان، لكنه لم يذهب الى الجلسة تاركاً المجال أمام الرئيس عون استجابةً لرغبة حزب الله.

وفي المعلومات، إنّ الأمين العام لم يبلغ ضيفه أن الحزب قرّر نهائياً السير في ترشيح زعيم تيار المردة، لكنه شرح له أهمية أن يكون فرنجية رئيساً.

ومع ذلك، لم تقنع مطالعة نصر الله باسيل لتعديل موقفه، مكرراً رفضه تأييد ترشيح فرنجية، مبدياً استعداده لترتيب حوار مع الأخير من أجل الوصول الى مرشح ثالث بالتوافق مع بكركي.