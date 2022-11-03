الخميس 9 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 3 نوفمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

نصرالله يسعى إلى إيصال فرنجية وباسيل غير مقتنع

منذ ساعتين
آخر تحديث: 3 - نوفمبر - 2022 9:07 صباحًا
نصرالله وباسيل

نصرالله وباسيل

A A A
طباعة المقال

تحدّث الأمين العام لحزب الله “حسن نصر الله” للمرة الأولى صراحةً مع رئيس التيار الوطني الحر النائب “جبران باسيل” حول ترشيح الوزير السابق “سليمان فرنجية” لرئاسة الجمهورية، بعدما اقتصر الأمر سابقاً على الإطار العام.

وقد طرح نصر الله الأمر من زاوية ضرورة وصول رئيس قوي، بالمعنى الوطني، الى رئاسة الجمهورية، وفق معلومات “الأخبار”، يشكّل ضمانة للخيارات الوطنية في البلد، وأن فرنجية كان يمكن أن يكون رئيساً في 2016 إذ كان في حوزته أكثر من 75 صوتاً في البرلمان، لكنه لم يذهب الى الجلسة تاركاً المجال أمام الرئيس عون استجابةً لرغبة حزب الله.

وفي المعلومات، إنّ الأمين العام لم يبلغ ضيفه أن الحزب قرّر نهائياً السير في ترشيح زعيم تيار المردة، لكنه شرح له أهمية أن يكون فرنجية رئيساً.

ومع ذلك، لم تقنع مطالعة نصر الله باسيل لتعديل موقفه، مكرراً رفضه تأييد ترشيح فرنجية، مبدياً استعداده لترتيب حوار مع الأخير من أجل الوصول الى مرشح ثالث بالتوافق مع بكركي.

    المزيد من أخبار لبنان

    محطة محروقات
    نقابة أصحاب محطات المحروقات تنفي صلتها بأي تحرّك يوم غد
    البطريرك الماروني بشارة الراعي
    الراعي: الاتفاق على اسم الرئيس يكون بالتصويت والتشاور
    الدولار
    الدولار الجمركي مؤجّل.. البلاد غير مهيّأة!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    نهائيات كأس العالم تنطلق في 20 نوفمبر في قطر
    مونديال قطر.. إليكم جدول مباريات نهائيات كأس العالم 2022
    نبيه بري
    نائب في التيار يتوعد برّي.. "ما خليتنا نحكم مش رح نخلّيك تتنفّس"
    قصر بعبدا
    رئيس جديد للبنان قبل عيد الميلاد؟