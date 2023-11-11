السبت 27 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 11 نوفمبر 2023 |
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نصرالله يكشف عن أسلحة تستخدم لأول مرة.. عملياتنا سترتقي كماً ونوعاً

منذ 9 دقائق
الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله

الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله

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أكّد الأمين العام لـ”حزب الله” حسن نصرالله أن عمليات المقاومة في لبنان ضدّ العدو الإسرائيلي سترتقي كماً ونوعاً، مشيراً إلى أنّ “جبهة المقاومة ستبقى ضاغطة”.

وأضاف نصرالله في خطاب بمناسبة يوم الشهيد: “الموقف العام في لبنان مساعد وجيّد وقويّ ويجعل من جبهة لبنان قويّة، وأشيد مجدداً بالمقاومين الأبطال وأشيد بالبيئة الحاضنة المباشرة التي تتحمل عبء هذه المواجهة وعبء تقديم الشهداء وعبء التهجير من القرى الأمامية والموقف العام في لبنان المتضامن مع غزة”.

و قال نصرالله: “لأوّل مرة نقوم باستخدام المسيّرات الهجومية الانقضاضين ولأوّل مرة استخدمنا صاروخ البركان الذي يزن نصف طن ولكم أن تتخيلوا حجم الخسائر”.

وتابع: “العمليات التي نفذت سواء بالرد بالكاتيوشا أو بالمسيّرات هي أعمق مما مضى ونحن في ارتقاء معيّن وهذا استلزمته المعركة وما يرتبط بالتصعيد القائم في غزة ولبنان”.

وأكمل: “الإسرائيليون يحاولون أن يخفوا إصاباتهم وقتلاهم أو يدمجوهم بالقتلى والإصابات العامة في المعارك”.

ولفت نصرالله إلى أن “المقاومة ردت بسرعة على استهداف المدنيين بعد استشهاد الجدة وحفيداتها الثلاث إثر القصف الإسرائيلي في عيناتا قبل أيام، وقصفت بالكاتيوشا مستوطنة كريات شمونة”.

وختم: “نعاهد كل شهدائنا بالمضي في هذا الطريق لحفظ أهدافهم ومراكمة إنجازاتهم للوصول إلى النصر الآتي وهو آتٍ آتٍ”.

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