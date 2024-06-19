نصر الله: الجبهة اللبنانية تواصل إلحاق الخسائر بالعدو الإسرائيلي

أكد الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، في تصريحاته الأخيرة، أن الجبهة اللبنانية تستمر في إلحاق الخسائر المادية والمعنوية والنفسية بالعدو الإسرائيلي.

وأشار إلى فعالية هذه الجبهة وتأثيرها الكبير على الحياة الاقتصادية في شمال إسرائيل.

وأوضح حسن نصر الله أن من أبرز الدلائل على فعالية الجبهة اللبنانية هو الصراخ والتهديدات المتكررة التي تصدر عن قادة العدو، مما يعكس حجم الخسائر والضغوط التي يواجهونها.

وذكر أن العمليات المستمرة على الجبهة اللبنانية أدت إلى تعطيل الزراعة والصناعة والسياحة في شمال إسرائيل، مما أثر بشكل كبير على الحياة الاقتصادية في تلك المنطقة.

وأكد نصر الله أن العدو يسعى لعدم تحويل جبهة الشمال إلى جبهة ضاغطة على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ويحاول إخفاء حجم الخسائر التي يتكبدها. وأضاف أن جبهة الإسناد تواصل عملياتها وتلحق الخسائر بالعدو وتقدم التضحيات.

وأشار نصر الله إلى أن هناك خوفًا حقيقيًا لدى العدو من احتمال دخول المقاومة إلى الجليل، وهو أمر يبقى مطروحًا في حال تطور المواجهة.

وتعكس تصريحات حسن نصر الله التوتر المستمر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية وتؤكد على استمرار المقاومة في تنفيذ عملياتها ضد العدو الإسرائيلي.