نصر الله: مصير شعوب المنطقة وحكوماتها مرهون بالمجريات في إيران

قال الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، خلال مراسم أربعينية الرئيس إبراهيم رئيسي ورفاقه: “نسأل الله أن يوفق الشعب الإيراني، وهو السند الحقيقي لكل مظلومي العالم، للانتخاب الصحيح وأن يوصل الرئيس المناسب القادر على تحقيق الآمال، لأن مصير شعوب المنطقة وحكوماتها ومستقبل المنطقة مرهون بالمجريات والوقائع في الجمهورية الإسلامية الإيرانية”.

أضاف نصر الله “ان الشعب الإيراني اثبت الهدوء والاستقرار فيما كان الأعداء يتربصون ويتوقعون اضطرابات في إيران، ولكنهم شاهدوا أنها هادئة وموحدة ومنسجمة رغم كل الظروف الصعبة. وكانت الرسالة أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية قادرة على المواصلة والمتابعة والتحضير لانتخابات رئاسية، وقدمت إيران نموذجا راقيا حول كيفية التغلب على المصاعب والانتصار”.

وتابع: “أعبر بالنيابة عن المقاومة في لبنان وعن الشعب اللبناني وعن كل حركات المقاومة عن تضامننا وتعاطفنا وتعازينا ومواساتنا لسماحة السيد الامام علي الخامنئي وللمسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية ولعائلات الشهداء، ومنذ اليوم الأول للحادثة شاركنا في المتابعة والألم والتسليم، ولا شك أن هذه الحادثة كانت أليمة وكبيرة جدا ولكن نحن أهل الإيمان والتوكل، وعلينا أن نحول كما دائما التهديد الى فرصة”.