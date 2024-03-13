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نصر الله يؤكد وقوف حزب الله مع شروط حماس

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 13 - مارس - 2024 10:00 مساءً
نصر الله

نصر الله

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أكد الأمين العام لحزب الله السيد نصر الله، وقوف الحزب مع الشروط التي طرحتها حماس في المفاوضات الأخيرة لوقف إطلاق النار، مع الاحتلال الإسرائيلي.

وقال نصر الله “نؤكد من جبهتنا اللبنانية وقوفنا مع الشروط التي يطرحها إخوتنا في المقاومة الفلسطينية خلال المفاوضات”.

واعتبر نصر الله أن واحدة من علامات الهزيمة عند العدو أنّ الاحتلال يفاوض حماس في الشهر السادس مع استمرار الحرب.

وأضاف نصر الله بأن حماس تفاوض اليوم نيابةً عن المقاومة وليس من موقع الضعف وهي تضع الشروط.

كما لفت نصر الله إلى أن كل الفصائل الفلسطينية وإرادة أهل غزة تجمع اليوم على وقف العدوان وليس وقفاً مؤقتاً لإطلاق النار وهو امر عقلاني وانساني ومنطقي.

وختم نصر الله بقوله “اليوم في الشهر السادس يقف نتنياهو ليقول إن لم نذهب إلى رفح سنخسر الحرب وحتى لو ذهب فقد خسر الحرب”

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