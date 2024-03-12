نصر الله يلتقي وفدا قياديا من حماس.. وهذا ما تم بحثه

استقبل الأمين العام لـ “حزب الله” السيد حسن نصر الله، اليوم الثلاثاء وفدا قياديا من حركة “حماس” برئاسة نائب رئيس الحركة في قطاع غزة الدكتور خليل الحية.

وتم خلال اللقاء، بحسب بيان، عرض التطورات الميدانية في قطاع غزة ‏والضفة الغربية وجبهات الإسناد المتعددة.

وكذلك بحث اللقاء وفقا للبيان؛ “مجريات المفاوضات القائمة من أجل ‏التوصل إلى وقف العدوان على غزة وتحقيق شروط المقاومة التي تخدم القضية ‏الفلسطينية والشعب الفلسطيني”.‏

تأتي هذه الزيارة في ظل ارتفاع قرع طبول الحرب بين حزب الله والاحتلال.

فقد كشفت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن نحو 100 صاروخ أطلقت من لبنان واستهدفت هضبة الجولان السورية المحتلة وسهل الحولة في الجليل الأعلى.

وأشارت الإذاعة الإسرائيلية إلى اعتراض عدد من الصواريخ وسقوط بعضها في مناطق غير مأهولة، دون تسجيل إصابات أو أضرار.

من جهته، اعتبر رئيس مجلس الجليل الأعلى بعد إطلاق 100 صاروخ من لبنان صباح اليوم أن “دولة إسرائيل” فقدت قدرتها على الردع وهي غير قادرة على استعادتها.

وفي وقت سابق أمس الاثنين، شنت المقاتلات الإسرائيلية غارتين على محيط مدينة بعلبك شرقي لبنان.

حيث قصفت الطائرات الإسرائيلية بعدة صواريخ مبنى في منطقة أنصار جنوب شرق مدينة بعلبك، كما استهدفت المقاتلات الإسرائيلية أحد المخازن في منطقة طاريا غرب بعلبك.

وقال محافظ بعلبك بشير خضر إن “شخصا استشهد في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مصنعا لزيت الزيتون”.