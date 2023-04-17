نصر لصوت بيروت انترناشونال: لن نرضى بالزيادات المرتقبة ولن نتوقف عن المطالبة بحقوقنا بكل الاساليب المتاحة

من المقرر ان تنعقد جلسة لمجلس الوزراء من اجل اقرار بعض الزيادات على رواتب موظفي القطاع العام التي تشمل زيادات تحفيزية بشكل دفعات يومية انتاجية، حضور يومي انتاجي، وزيادات في بدل النقل تصل إلى 5 ليترات يومياً الى جانب الراتبين في مقابل كل راتب شهري.

فهل سيرضى الموظفون بهذه الزيادات وتعود الحياة الى الادارة العامة بعد اضراب طالت مدته؟

في هذا الاطار طالبت رئيسة رابطة موظفي الإدارة العامة نوال نصر في حديث لصوت بيروت انترناشونال بتثبيت سعر صيرفة للرواتب، معتبرة أن عدم تثبيته عملية تصفير للرواتب ويفتح المجال ان يكون الراتب نصف ما قبله مع ارتفاع سعر صرف الدولار الدولار.

وأشارت الى ان وزير المال اعطى حصصاً وغرامات لموظفي وزارة المالية على اساس ١٥ الف ليرة للدولار ورفض اعطاء باقي الموظفين رواتبهم على هذا الاساس.

ووفق نصر، بدل الانتاجية المطروح فهو مشروط بـ١٨ يوم حضور والا يحرم الموظف من بدل الانتاجية وهذا الامر عملياً صعب لان بدل الانتاجية مع ٥ ليتر بنزين بدل نقل لا يؤمنون للموظف بدل انتقاله من منزله الى مكان عمله، معتبرة ان هذا الامر هو استعباد للموظف وليس فقط عمل سخرة فاذا داوم الموظف ١٧ يوم يُحرم من بدل الانتاجية.

واعتبرت نصر ان ما يسمى بدل الانتاجية تغيير كامل للنظام الوظيفي ولم نبق امام موظف شهري لديه حقوق بالاجر العادل والعدالة الاجتماعية والرعاية الصحية واصبحنا امام نظام عبودية واكيد لن نرضى به نحن نريد ان يعيدوا الى الرواتب قيمتها، ونحن حقوقنا مقدسة ولن نتوقف عن المطالبة بها بكل الاساليب المتاحة.

وكشفت نصر عن انهم اجتمعوا كروابط قطاع عام من اجل توحيد الصفوف وجميعنا مصرين على انتزاع حقوقنا وحقوق اولادنا وعدم التساهل بشأنها.

واعترضت نصر على عدم ذكر الطبابة والاستشفاء ومنح التعليم والموظف لا يستطيع حتى دفع فواتير اشتراكات الكهرباء والمياه والاتصالات.