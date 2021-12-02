نصف مليون جرعة من لقاح "فايزر" هبة فرنسية للبنان

أعلنت سفارة فرنسا في لبنان في بيان ، “ان فرنسا قدمت للبنان هبة هي عبارة عن خمسمائة ألف جرعة من لقاح “فايزر” المضاد لفيروس “كوفيد-19″. وقد سلمت سفيرة فرنسا في لبنان السيدة آن غريو، هذه الهبة لوزير الصحة الدكتور فراس الأبيض، نهار الخميس في الثاني من كانون الأول خلال إحتفال في مستشفى رفيق الحريري الجامعي في بيروت، في حضور عدد من المنظمات التابعة للأمم المتحدة وممثلين عن الأسرة الدولية وشركاء لوزارة الصحة اللبنانية.

كما وقدمت فرنسا الحقن والمواد المخففة اللازمة لعملية التطعيم، والتي تم تسليمها إلى وزارة الصحة اللبنانية خلال شهر تشرين الثاني.

إن فرنسا، بتقديمها هذه الهبة، تفي بالإلتزام الذي إتخذه رئيس الجمهورية الفرنسية خلال المؤتمر الدولي الثالث لدعم شعب لبنان، الذي انعقد في الرابع من شهر آب الماضي. إذ كان الرئيس إيمانويل ماكرون قد أعلن في تلك المناسبة، بوجه خاص، عن دعم فرنسي بقيمة مئة مليون يورو على إمتداد فترة إثني عشر شهرا، لا سيما من أجل دعم شعب لبنان في القطاعات ذات الأولوية كالتربية والمساعدة الغذائية والصحة.

من شأن هذه الهبة من اللقاحات، في هذا السياق الصحي المقلق، أن تتيح لمجمل سكان لبنان، ومن ضمنهم اللاجئين، الحماية من الفيروس، وبخاصة عند مشارف فصل الشتاء.

لقد فاق إجمالي المساعدة الفرنسية للبنان في العامين 2020 و2021 مئة وخمسة وخمسين مليون يورو، خصص ثلاثون مليون يورو منها للقطاع الصحي وحده. ما زالت فرنسا وفية لإلتزاماتها لمصلحة شعب لبنان وهي ستواصل الوفاء بهذه الإلتزامات بكل شفافية وبالتعاون الوثيق مع شركائها”.